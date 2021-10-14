من أجل هالاند.. برشلونة يقرر التقشف في يناير!

يعد النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني واحدًا من بين أكثر اللاعبين الذين تتم مراقبتهم من قبل كبار أوروبا في الوقت الحالي.

نادي برشلونة الإسباني قرر تحليل خياراته للدخول في المعركة الشرسة على ضم هالاند، والتي تشهد وجود باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

برشلونة يعرف بالفعل نوايا اللاعب بعد الرحلة الخاطفة لوكيله مينو رايولا، ووالده إلى برشلونة، والتي تمت بعد وقت قصير من تولي جوان لابورتا رئاسة "البلوجرانا".

ويدرك برشلونة أن عليه تقديم عرض لا يمكن رفضه، ليس فقط لإقناع اللاعب، ولكن أيضًا لوالده، ووكيل أعماله الذي ينوي الحصول على مكافأة توقيع استثنائية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يدرك تمامًا أنه لن يكون قادرًا ولن يرغب في الدخول في مزاد مالي بالنظر إلى القدرات التي تتمتع بها بقية الفرق الكبرى في أوروبا، في ظل الوضع الحالي للنادي الكتالوني اقتصاديًا.

ومنذ البداية، فإن إدارة برشلونة الجديدة ترغب في استمرار العمل على خفض كتلة الرواتب، التي تتراوح الآن بين 70 إلى 80%، بهدف الوصول بها في نهاية الموسم إلى 61.5%.

كيف يخطط برشلونة لصفقة هالاند؟

ورغم حقيقة أن برشلونة يمكن أن يقوم بتعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بميزانية قصوى تبلغ حوالي 20 مليون يورو، إلا أن المدراء التنفيذيين المقربين من جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" يؤيدون فكرة ادخار هذه الأموال.

وتأتي فكرة الادخار من أجل محاولة التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.

وفي الواقع، يعمل المدراء الاقتصاديون بالتوازي في التفاوض مع لاعبي برشلونة لمواصلة خفض فاتورة رواتب الفريق.

كيف قرر برشلونة إغراء هالاند؟

ومع وجود قاعدة الفريق المكونة من عدد لا بأس به من شباب أكاديمية "لا ماسيا"، يرى برشلونة أن التعاقد مع هالاند سيكون أمرًا حاسمًا.

برشلونة يرى في هالاند اللاعب "القاتل" الذي يمكن أن يضمن تسجيل عدد كبير من الأهداف في كل موسم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيؤكد أهمية هالاند على المستويين الاستراتيجي والتجاري، سواء على مستوى علامة برشلونة التجارية، أو بجعله أهم اللاعبين مع إطلاق مشروع "كامب نو" الجديد.

ومع فرضية وجود شرط جزائي في عقد هالاند بقيمة 75 مليون يورو يتم تفعيله في الصيف المقبل، فإن برشلونة سيكون مستعدًا لدفع هذا المبلغ.

لكن حجر العثرة سيكون الرقم الكبير الذي يطمح اللاعب في الحصول عليه إلى جانب العمولة التي يعتزم رايولا ووالد هالاند الحصول عليها، والتي تقدرها تقارير بعشرين مليون يورو لكل منهما.

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