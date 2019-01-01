من أجل تعزيز خط هجومه.. توتنهام يفكر في أندي كارول

توتنهام يفكر في إجراء صفقات بعد غياب الميركاتو السابق.. والهدف الآن أندي كارول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبيرز وضع نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أندي كارول في سوق الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وكان أندي كارول قد شارك في عدد قليل من المباريات مع فريقه ويست هام يونايتد هذا الموسم، مما دقعه للبحث عن نادٍ آخر يضمن له فرصة المشاركة أكبر.

وحسب الصحف الإنجليزية، فإن المدرب الأرجنتني ماوريسيو بوتشيتينو قد أبلغ إدارة النادي بضرورة البحث عن مهاجم بديل في الفترة الحالية.

ويأتي ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجم وهداف الفريق هاري كين، والتي ستبعده عن الملاعب إلى غاية نصف مارس المقبل.

ولعب توتنهام بالمهاجم فيرناندو يورينتي في مباراة فولهام السابقة، ولكنه قدم عرضًا محبطًا وسجل هدفًا بالخطأ في مرماه، مما جعل بوتشيتينو يبحث عن حل آخر.

يذكر أن أندي كارول قد لعب في إنجلترا بقمصان نيوكاسيل يونايتد وليفربول وويست هام يونايتد، ولكنه لم يقدم المنتظر منه بعد بزوغ نجمه في نيوكاسيل وسط توقعات بأن يكون أحد أفضل مهاجمي العالم.