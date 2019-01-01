منير الجعواني: لدينا مهمة كبيرة ونسعى لرفع الكأس في مصر

مدرب نهضة بركان يتحدث عن الفوز على الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، رضاه عن نتيجة فريقه أمام الزمالك، بنهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان حقق فوزًا قاتلًا على الزمالك، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، الذي أقيم في المغرب.

الجعواني قال عقب المباراة خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لدينا فرص كثيرة خاصة في الشوط الأول، وكل اللاعبين قدموا أداء جيد".

مدرب نهضة بركان تابع: "لدينا مهمة كبيرة وهي رفع الكأس في مصر، ومباراة الإياب ستكون كبيرة".

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منير الجعواني أردف: "أشكر الجماهير التي ساندتنا لآخر الدقائق اللي بعتبرها اللاعب رقم واحد، ومباراة العودة ستكون صعبة".

واختتم مدرب الفريق المغربي تصريحاته قائلًا: "الحمد لله على النتيجة، وتسجيل هدف في مباراة اليوم، سيكون إن شاء الله هو هدف التتويج باللقب".

نهضة بركان يرغب في إنهاء موقعة الإياب أمام الزمالك، بالتعادل بأي نتيجة، من أجل حسم اللقب لصالحه، خلال اللقاء الذي سيقام يوم الحد المقبل.