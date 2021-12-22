منقذ برشلونة يعود .. إيفرتون قد يخلص البلوجرانا من كابوسه الأكبر!

يبدو أن إيفرتون سيواصل لعب دور المنقذ بالنسبة لبرشلونة، والحديث الآن عن محاولات جادة من التوفيز للتعاقد مع فيليبي كوتينيو.

ويسعى برشلونة إلى التخلص من كوتينيو في الشتاء الحالي من أجل توفير النفقات، خصوصًا وأن اللاعب خارج حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأقرب لكوتينيو باعتبار أن سنوات التألق كلها كانت رفقة ليفربول به، لكن المفاجأة أنه قد يرحل إلى غريم الريدز الأزلي.

الصحف الإنجليزية أشارت في أحدث تقاريرها إلى أن محادثات جادة قائمة في اللحظة الراهنة بين وكيل كوتينيو وإدارة إيفرتون بالأيام الأخيرة.

ورغم تاريخ الدولي البرازيلي في أنفيلد، إلا أن إيفرتون لا يكترث كثيرًا بذلك، ويركز فقط على التعاقد مع كوتينيو حتى يدعم صفوفه بالشكل المثالي.

بتواجد رونالدو ومبابي .. التشكيل المثالي الأوروبي لعام 2021

وليس أدل على عدم اهتمام إيفرتون بالتاريخ الرياضي سوى التعاقد مع مدرب ليفربول التاريخي رافاييل بينيتيز لقيادة الفريق هذا الموسم.

يبقى القرار في يد كوتينيو، الذي أشارت الصحف إلى وجود عروض له من آرسنال وكذلك نيوكاسل في الوقت الراهن.

كوتينيو البالغ من العمر 28 عامًا لعب رفقة ليفربول 201 مباراة سجل خلالهم 54 هدفًا وصنع 45، قبل أن يرحل لبرشلونة نظير 145 مليون يورو.

إيفرتون على علاقة وطيدة مع برشلونة من شأنها أن تسهل انتقال كوتينيو، فالنادي الإنجليزي خلّص البرسا من قبل من أندري سيلفا وياري مينا ولوكاس ديني بعدما عجز الكتلان عن بيعهم.