لمنع كارثة "2023-24" .. الاتحاد يكشف عن خطته للموسم الجديد رسميًا

الاتحاد يستعد بقوة للموسم الجديد..

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن "خطة" الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عاش موسمًا كارثيًا في 2023-2024؛ حيث خسر كافة البطولات، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف العميد الاتحادي في بيان رسمي، عن إقامة "معسكرين" للفريق الأول، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ وذلك في إسبانيا والبرتغال.

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وأشار الاتحاد إلى أن المعسكر الأول، سيكون في دولة إسبانيا، خلال الفترة من "12 إلى 26 يوليو القادم"، قبل المغادرة للبرتغال، في اليوم التالي مباشرة.

وأوضح نادي الاتحاد في بيانه، أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم في دولة البرتغال، سيبدأ يوم 27 يوليو وينتهي في الثالث من أغسطس.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد الأول، اكتفى بمعسكر داخلي في صيف العام الماضي، وذلك استعدادًا لموسم 2023-2024؛ وهو ما اعتبره البعض، السبب الرئيسي في النتائج الكارثية.