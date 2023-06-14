منعًا للنحس أم استمعوا لنصيحة كروس؟ ريال مدريد يعلن قميصه الأساسي 2023-2024

إدارة الملكي انحازت لرأي الدولي الألماني

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي قميصه الأساسي لموسم 2023-2024، والقميص أتى بخطوط لونية مختلفة بعض الشيء عما ارتداه ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

دخول اللونين الأزرق الداكن والأصفر في التكوين الأبيض العام لقميص ريال مدريد الموسم المقبل لاقى استحسانًا بين مشجعي الملكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن من بين أهم ما عقب عليه المتابعون هو إلغاء ياقة القميص التي ميزته في موسم 2022-2023، والتي كان أحد أهم لاعبي ريال مدريد قد انتقدها علنًا الموسم الماضي.

توني كروس كان قد وصف ذلك بأنه "شيء سيئ" مؤكدًا بأن القمصان ذات الياقات لا تشعر اللاعبين بأي راحة أثناء اللعب في أرضية الميدان!.

أتى القميص الجديد دون ياقات، وبألوان زاهية، يبدو أن ريال مدريد قد استمع لنصيحة توني كروس ولا يريد المرور بموسم ليس فيه لقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا من جديد!.