كشفت أسماء شركائهم وميولهم الجنسية .. منصة أولمبياد باريس تفضح أسرار الرياضيين من أجل الانتشار!

تصرف صادم للاتحادات الرياضية والأبطال المشاركين

قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حققت المنصة الرقمية الرسمية للدورة انتشارًا واسعًا، بعد الكشف عن تفاصيل شخصية للرياضيين المشاركين في الأولمبياد.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أنه عند زيارة الموقع الرسمي لدورة باريس 2024، يمكن للمتابعين معرفة معلومات خاصة عن الرياضيين المشاركين، والتي قد تصل إلى أسماء شركائهم أو تتحدث عن ميولهم الجنسية أو تتطرق إلى شؤون عائلية.

وأضحت الشبكة أن الموقع الرسمي لدورة باريس يجمع الملفات الشخصية لجميع الرياضيين المشاركين في الحدث الأولمبي من أجل تسهيل عمل الصحفيين وتزويد المستخدمين بمزيد من المعلومات، لكن يبدو أنهم "تجاوزوا" جهودهم البحثية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب "ريليفو"، فإن الاتحادات الرياضية والرياضيين المشاركين، لم يكونوا على علم بإدراج هذه التفاصيل ضمن حساباتهم الشخصية على الموقع، أو حتى بوجود ملفات للرياضيين من الأساس على الموقع.

وأضافت: "هناك تناقض صارخ في الموقع الرسمي، ففي الوقت الذي يتم تقديم التفاصيل الشخصية عن الرياضيين، يتم حذف التفاصيل الرياضية عنهم، ومثال على ذلك الملف الشخصي للاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، الذي لم يذكر الكرة الذهبية التي حصلت عليها أو سلسلة البطولات الفردية التي فازت بها خلال العام الماضي".

وختمت بأن هناك سببًا آخر لانتشار المنصة الرقمية الرسمية الشهيرة للألعاب الأولمبية، وهو وجود بعض التسجيلات الصوتية التي يردد فيها الرياضيون أسماءهم بأصواتهم الخاصة، وهو ما تسبب في مواقف كوميدية بين الجماهير.