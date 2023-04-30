منشار كهربائي و"حريق" .. أحداث جنونية في دوري أبطال إفريقيا!

أحداث شغب لا تصدق حدثت في مباراة الترجي وشبيبة القبائل

شهدت مباراة الترجي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحداثًا جنونية، بعد الشغب الذي قامت به جماهير الفريق التونسي.

وتأهل الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على شبيبة القبائل بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه الأهلي المصري الذي تفوق هو الآخر على الرجاء المغربي بهدفين دون مقابل.

وقامت جماهير الترجي بأفعال جنونية، بعدما أشعلوا النيران في إحدى بوابات المدرجات في الملعب، وبتحطيم المقاعد، بالإضافة إلى الدخول في مناوشات مع الأمن الموجود.

وأظهرت إحدى اللقطات أحد الأشخاص يحمل "منشار كهربائي"، ويحاول أن يقطع به حديد السور المؤدي إلى أرضية الملعب، وسط هرج ومرج من جانب الجماهير المتواجدة.

كما انتشرت صورة لأداء البناء "كوريك"، داخل الملعب، تم إلقاءه من جانب الجماهير الحاضرة، ليدل على الشغب الكبير من جانب الجماهير التي كانت متواجدة.