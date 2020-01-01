منزل كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة

كريستيانو رونالدو لم يكمل سلسلة أهدافه بقميص منتخب بلاده في مواجهة إسبانيا وتعرض منزله للسرقة

نقلت صحيفة ذا صن البريطانية سرقة منزل كريستيانو رونالدو في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا أثناء مشاركته في مباراة البرتغال وإسبانيا مساء أمس الأربعاء.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت بين إسبانيا والبرتغال بالتعادل السلبي دون أهداف استعدادًا لمباريات كلا المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وفي ذلك الوقت، استغل مقتحم المنزل غياب النجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريجيز التي كانت تشارك في يوم الموضة العالمي في العاصمة الفرنسية باريس.

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وبعدما فتح حارس المنزل أحد الأبواب وتركه مفتوحًا بالخطأ، اقتحم السارق المنزل البالغ قيمته 7 ملايين جنيه استرليني ليسرق بعض المتعلقات منه ويهرب.

ومن ضمن المتعلقات التي سُرقت من المنزل قميص يوفنتوس الذي يحمل اسم النجم البرتغالي وتوقيعًا شخصيًا منه، وكذلك بعض المقتنيات الأخرى.

وتبحث الشرطة عن السارق في الوقت الحالي في محاولة لملاحقته وتحديد المتسبب في تلك الجريمة التي تعرض لها منزل صاروخ ماديرا.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان أحد من تعرضوا للسرقة من لاعبي كرة القدم الذين باتوا ضحايا لمثل هذه الجرائم بصورة مكثفة في الآونة الأخيرة.