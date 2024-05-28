منزل "المستشار راموس" والسير على خطى بيل .. مبابي يُجهز نفسه لريال مدريد!

خطة كاملة من المهاجم الفرنسي

بدأ كيليان مبابي استعداداته من أجل الاستقرار في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد إعلانه بشكل رسمي الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

جميع الصحف العالمية أكدت أن ريال مدريد هو النادي الذي سيلعب له مبابي الموسم القادم، لذلك قام اللاعب باختيار المكان الذي سيعيش فيه.

صحيفة "as" الإسبانية قال إن مبابي قرر العيش في منطقة "لا موراليخا" وليس في "لا فينكا"، وهما المنطقتان السكنيتان الفاخرتان اللتان يسكن بهما المشاهير بشكل مستمر في مدريد.

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واتخذ الفرنسي قرار العيش في "لا موراليخا" بناءً على نصيحة من أحد المقربين له، وذلك بسبب قربها من ساحة تدريبات ريال مدريد "فالديبيباس"، وكذلك من أجل ممارسة لعبة الجولف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يشعر بالشغف تجاه هذه الرياضة، وبدأ بالفعل الإجراءات الخاصة بالانضمام كعضو للنادي الخاص بالمنطقة، وهو ما يجعله يسير على خطى جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق الذي كان يعشق نفس اللعبة.

ويعتبر العنصر الأهم لمبابي حاليًا لتحقيق الاستقرار المطلوب للاندماج سريعًا في مدريد، هو العثور على منزل مناسب للعيش فيه، وهنا يأتي دور سيرخيو راموس مدافع إشبيلية ولاعب ريال السابق.

ويعمل راموس حاليًا بمثابة المستشار لمبابي، حيث يسأله اللاعب عن العديد من الأمور الخاصة بالعيش في مدريد، بحكم الصداقة التي تجمع بينهما بعد لعبهما معًا في باريس سان جيرمان.

ويريد الفرنسي استغلال صداقته براموس، من أجل شراء أحد منازله في العاصمة الإسبانية، وهو نفس المنزل الذي كان يملكه رونالدو نازاريو أسطورة ريال ومنتخب البرازيل.

وأما بالنسبة للغة، فلا توجد أي مشكلة بالنسبة لمبابي، لأنه أثبت إجادته للغة الإسبانية بطلاقة منذ سنوات، وهو ما فاجأ المشجعين كثيرًا.