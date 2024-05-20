"قد يتم منحه الجنسية السعودية!" .. وليد الفراج يزلزل الميركاتو باقتراب انتقال "خليفة ميسي" للهلال أو النصر

مفاجأة الموسم إذا تحققت..

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فجّر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، واحدة من أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات العالمية، وليست في المملكة العربية السعودية فقط.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.

ووفقًا للفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، من الممكن أن ينتقل ويليان ستيفاو، الشهير باسم "ميسينهو"، جناح أيمن نادي بالميراس البرازيلي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.

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وقال الإعلامي الرياضي: "هذا اللاعب قادم إلينا، لا أريد أن أقول بنسبة 100%، لكن.. المسؤولون في لجنة الاستقطابات، اختاروا التعاقد معه؛ بعد قرار تسجيل ثنائي أجنبي تحت 23 سنة".

وعرض وليد الفراج، مقطع فيديو يظهر مهارات النجم البالغ من العمر 17 سنة، والذي يصنف كواحد من أفضل المواهب العالمية، مع التأكيد على أنه سينضم إلى فريق عاصمي، حال تمت الصفقة؛ في إشارة إلى الهلال والنصر.

ولم يقف الفراج عند ذلك.. بل أكد هو وعدد من الحاضرين معه في البرنامج، أن مثل هذا اللاعب، قد يتم منحه الجنسية السعودية، في المستقبل؛ من أجل تمثيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني، حاول في الأيام الماضية، التعاقد مع الموهبة البرازيلية "ميسينهو"، الذي يراه الكثيرون خليفة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قبل أن تخرج أنباء عن حسم نادي تشيلسي الإنجليزي للصفقة، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ60 مليون يورو، ما بين ثابت ومتغيرات.

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