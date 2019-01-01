تقارير: بعد واقعة الفتاة - سحب الهواتف من لاعبي منتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، سحب جميع الهواتف المحمولة من لاعبي الفراعنة، خلال المعسكر المقام ضمن إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

منتخب مصر كان قد حقق الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، فإن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عقد جلسة مع اللاعبين، في حضور أجيري.

مدير منتخب مصر عن واقعة التحرش: ليست شائعات وحذرنا الجميعhttps://t.co/fW4FEe5qAW pic.twitter.com/Gm62k0SDza — جول مصر (@goaleg) June 23, 2019

أبو ريدة هدد لاعبي منتخب مصر، بفرض عقوبات رادعة ضد أي لاعب، حالة الخروج عن النص، أو عدم الالتزام بالمبادئ العامة.

رئيس اتحاد الكرة ذكر خلال الجلسة، أن منتخب مصر كان يلقب بمنتخب الساجدين، وطلب منهم الالتزام خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق اللقب خاصة وأنه البطولة تقام في مصر.

جاء ذلك بعد أزمة حدثت خلال الساعات الماضية، حيث اتهمت إحدى الفتايات لاعبي منتخب مصر، بمحاولة الحديث معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".