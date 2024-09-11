"رحيله عن منتخب مصر جعله يعاني" .. وفاة إيهاب جلال متأثرًا بجلطة في المخ

فاجعة جديدة للكرة المصرية بعد رحيل أحمد رفعت

تلقت كرة القدم المصرية، خبرًا مفجعًا اليوم الأربعاء، بوفاة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بأحد مستشفيات القاهرة بعد معاناة شديدة مع المرض خلال الأسبوع الماضي.

وتعرض إيهاب جلال لجلطة في المخ تسببت في أزمة صحية كبيرة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية وبعدها قضى فترة في العناية المركزة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بمرضه.

وكان إيهاب جلال (57 عامًا) قد تولى قيادة النادي الإسماعيلي بعد فترة عمله القصيرة في منتخب مصر، حيث تمت إقالته من قيادة الفراعنة بعد خوض 3 مباريات فقط، وفترة عمل لمدة لم تتجاوز 3 أشهر فقط.

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وذكر حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي والمساعد المرافق لإيهاب جلال في أغلب محطاته التدريبية، في تصريحات سابقة لإذاعة "أون سبورت"، أن رحيله عن الفراعنة بهذه الطريقة أحزنه كثيرًا، وجعله يعاني لفترة طويلة.

وأضاف حمد: "إيهاب جلال كانت لديه حالة حزن منذ تجربته مع منتخب مصر وزادت معاناته خلال تدريب الإسماعيلي، خصوصًا أنه كان يخشى تعرض الفريق إلى الهبوط لدوري القسم الثاني".

وكان إيهاب جلال لاعبًا مميزًا في أندية الشمس والإسماعيلي والمصري البورسعيدي والقناة قبل أن يتجه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وتولى جلال تدريب عدة أندية على رأسها الحمام وكفر الشيخ، قبل أن يشغل منصب مدير الكرة بالمصري والإسماعيلي، ثم عمل مديرًا فنيًا لفريق تليفونات بني سويف ثم مصر للمقاصة.

كما كانت لجلال، رحلة تدريبية قصيرة مع الزمالك خلال عام 2018، وتولى أيضًا قيادة أندية إنبي والأهلي طرابلس الليبي، بخلاف توليه تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.

وحقق إيهاب جلال نجاحات كبرى خلال مسيرته التدريبية، كان أبرزها مع فريق مصر للمقاصة، حيث حقق معه المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان منافسًا شرسًا للبطل آنذاك، النادي الأهلي.

وساهم جلال في قيادة الإسماعيلي نحو البقاء بالدوري خلال الموسم المنصرم، بينما ودع الفريق الساحلي كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد زد.

وكانت الجماهير المصرية قد أصيبت بحزن شديد، بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال إحدى مباريات فريقه، ثم تسببت في وفاته بوقت لاحق.