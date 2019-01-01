الاتحاد الكيني: أزمة الأموال قد تمنعنا من السفر لمواجهة مصر

الاتحاد الكيني يمر بأزمة مالية كبيرة قد تمنعه من مواجهة مصر

كشف نيك موندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، عن أن منتخب بلاده قد لا يسافر إلى مصر، من أجل مواجهة منتخب الفراعنة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

موندوا قال خلال تصريحات بمؤتمر صحفي: "الاتحاد الكيني لا يملك أموال تمكنه من سداد ديونه والسفر إلى مصر".

رئيس الاتحاد الكيني تابع: "نحن مشتتون حاليًا، ولا أرى أي أمل في إقامة معسكر قبل المباراتين المقبلتين، لأننا لا نملك موارد مالية حاليًا".

نيك موندوا أردف: "حاولنا بشتى الطرق حل مشكلة الديون، ولكن الأمر في يد الحكومة الكينية، إذا أكدت أنها لا تمتلك أموالًا سنكون مستعدون للتعامل مع عقوبات الاتحاد الدولي (فيفا)".

وواصل: "طلبنا من الحكومة تمويل انتقالنا إلى القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل، وإذا لم تصلنا أموالًا حتى يوم 6 من الشهر القادم، فلن نذهب إلى مصر".

واختتم رئيس الاتحاد الكيني تصريحاته قائلًا: "أوجه رسالة إلى الكينيين، نحن لا نعرف ما الذي يحدث، ولا ندرك سببه، وأتمنى أن تقوم الحكومة بحل الأزمة في أقرب وقت".

جاء ذلك بعدما هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره الكيني، بالتجميد والإيقاف خلال خطاب رسمي منذ أيام، بسبب وجود تجاوزات في إجراء الانتخابات به.