"من الصعب تجاهل الأحداث" .. تشواميني يتحدث عن تأثير الخلافات السياسية على مواجهة فرنسا وإسرائيل

قائد فرنسا الجديد لديه تعليق على الأحداث السياسية الجارية بالشرق الأوسط

تحدث أوريليان تشواميني لاعب وسط المنتخب الفرنسي، والذي سيرتدي شارة قيادة الديوك ضد إسرائيل مساء اليوم، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، عن تأثير الأحداث السياسية على تلك المواجهة.

وسيرتدي تشواميني شارة القيادة، بسبب غياب كيليان مبابي الذي فضّل البقاء مع فريقه ريال مدريد، من أجل استعادة لياقته الفنية والبدنية.

وقال تشواميني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الأمر يتعلق بكونك قائدًا وشخصًا يوحد الفريق وأن تكون قدوة ومستمعًا جيدًا، هذا ما أريد أن كون، ولا داعي للقلق بشأن هذا، سأفكر في الأمر لفترة طويلة لأنه كان حلمًا عندما كنت صغيرًا، وعليك ان تستفيد من اللحظة الحالية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "قبل أي شيء مواجهة إسرائيل هي مباراة كرة قدم، لكن من الصعب تجاهل ما يحدث، إلا أننا نعلم أن المباراة مهمة لنا فيما تبقى من منافسات بالبطولة" –تعليقًا منه على الخلافات السياسية الدائرة في الشرق الأوسط حاليًا-.

تشواميني تابع: "لا أستطيع أن أخبرك أن الأمر لا يهم بالنسبة لنا، لقد تحدثت مع كيليان الليلة الماضية، لكننا لم نتحدث كثيرًا عن قيادة الفريق، تحدثنا عن شيء آخر".

واختتم لاعب وسط فرنسا حديثه قائلًا: "سيكون لدينا الوقت للتركيز على المباراة لإجراء مناقشات، ولدينا الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون داخل غرفة تبديل الملابس، الأمر يصبح عاطفيًا".

يذكر أن الديوك من المقرر أن يحلوا ضيوفًا على إسرائيل اليوم الخميس، على ملعب بوسيك أرينا في المجر، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وتحل فرنسا بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بالبطولة برصيد ثلاث نقاط خلف إيطاليا متصدرة الترتيب بست نقاط، فيما تتذيل إسرائيل الترتيب دون أي نقطة.