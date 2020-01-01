رسميًا - علي الحبسي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

21 عامًا قضاها الحارس صاحب الـ38 عامًا في اللعب الدولي

أعلن علي الحبسي؛ حارس مرمى منتخب عمان والمحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم السبت، اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا وهو في عمر الـ38.

الحبسي سجل ظهوره الأول مع منتخب بلاده الأول في 28 من يناير عام 2003 في عهد المدرب ميلان ماكالا، خلال مواجهة النرويج الودية، والتي انتهت بهزيمة الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

وكتب الحارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "في هذه اللحظة، أرفع خالص شكري وجزيل تقديري لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي الرياضية".

بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني.

في هذه اللحظة؛ أرفع خالص شكري وجزيل تقديري، لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم حفظه الله، وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي الرياضية.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/1xx0KYSjS4 — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) January 4, 2020

صاحب الـ38 عامًا شارك على مدار أكثر من 21 عامًا في رحلته الدولية في 128 مباراة، لكنه لم يحصد أي لقب.

وغاب حارس وست بروم عن منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، والذي ودعه المنتخب العماني من دور الـ16 بالهزيمة أمام إيران بثنائية نظيفة، وكذلك غاب عن الأحمر في كأس الخليج قطر 2019 "خليجي 24"، والذي خرج رفاقه به من دور المجموعات، إذ حصدوا أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات.