أبرز ما قدّمه الثنائي جود بيلينجهام وهاري كين ضد صربيا

حققت إنجلترا الانتصار الأول في بطولة يورو 2024 على حساب صربيا بهدف نظيف لتقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادل الدنمارك مع سلوفينيا.

إنجلترا وصلت إلى نهائي النسخة الماضية، وخسرت المواجهة ضد إيطاليا بركلات الترجيح، وتطمح في التتويج باللقب في ألمانيا.

وشارك نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، ومهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، بصورة أساسية، لكن الأول خرج بعد 85 دقيقة فقط.

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ما الذي قدّمه بيلينجهام أمام صربيا في يورو 2024؟

بيلينجهام دخل التاريخ لمجرد تواجده في تشكيل الفريق، إذ أصبح أول لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في بطولتي يورو (2020 و2024) بجانب كأس العالم 2022 قبل أن يصل إلى عامه الـ 21.

وسجل بيلينجهام هدف فوز إنجلترا في المباراة برأسية مثالية ليستحق أن يكون رجل المباراة رغم خروجه بديلًا قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة.

ولمس نجم ريال مدريد الكرة 92 مرة، وبلغت دقة تمريراته 96%، إذ كان حجر الأساس الذي تأسس عليه فريق إنجلترا في المباراة.

وقام جود بأربع تمريرات طولية، كلها وصلت إلى لاعبين من إنجلترا بنسبة نجاح 100%، كما فاز بثماني ثنائيات من أصل 14 وأتم مراوغة ناجحة واحدة.

بيلينجهام أيضًا ظهر على المستوى الدفاعي، ونجح في استعادة الكرة 4 مرات.

ما الذي قدّمه هاري كين أمام صربيا في يورو 2024؟

لا يمكن القول إن قائد الأسود الثلاثة كان سيئًا في المواجهة، لكنّه لم يظهر بالصورة المتوقعة وربما كانت فرصته التي ضربت العارضة هي أبرز ما قام به طوال المباراة.

ففي 90 دقيقة، لم يسدد كين سوى مرة واحدة تصدى لها الحارس وأكملتها العارضة، لكن دقة تمريراته كانت سيئة وبلغت 75% فقط، رغم أنّ نجم بايرن ميونخ اعتاد القيام بأدوار مركبة.

فلم يكن كين هو المهاجم الذي يعود إلى الخلف ويحصل على الكرة ويمررها إلى فودين أو ساكا، بل اكتفى بالقيام بأدوار المهاجم الصريح، لكنّه لم ينجح في صناعة الخطورة سوى مرة واحدة.

ربما ظُلم كين بأسلوب ساوثجيت في المباراة والذي قرر الدفاع في الشوط الثاني واللعب على التحولات، ولكنّ الأسود الثلاثة ظهروا بشكل جيد في الشق الأول وفشلوا في الشق الثاني.