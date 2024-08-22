"لن أنضم للمنتخب في وجود هذا الشخص" .. كورتوا يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبله مع بلجيكا

أعلن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، رفضه الانضمام إلى منتخب بلجيكا مجددًا في ظل القيادة الفنية الحالية للمدرب دومينيكو تيديسكو.

وكان تيديسكو، قد رفض استدعاء كورتوا ضمن قائمة منتخب بلجيكا، خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2024" التي أقيمت خلال الصيف الجاري في ألمانيا، وودعها منتخب الشياطين من دور الـ16 على يد سلوفاكيا.

وقال كورتوا في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "أود أن أتوجه بالحديث إلى الجماهير البلجيكية ومحبي منتخبنا الوطني. أشعر بحب وفخر كبيرين لتمثيل بلدي على أرض الملعب، كما يفعل كل واحد منكم من يشجع الشياطين الحمر".

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وأضاف: "أشعر بالامتياز لأنني حظيت بشرف ارتداء قميص المنتخب الوطني. لم أكن لأتخيل حتى في أحلامي أن أتمكن من القيام بذلك أكثر من 100 مرة".

وتابع كورتوا: "للأسف، بعد الأحداث التي وقعت مع المدرب دومينيكو تيديسكو، وبعد الكثير من التفكير، قررت عدم العودة إلى منتخب بلجيكا تحت إدارته".

وأردف: "ومع ذلك، بالنظر إلى المستقبل، فإن افتقاري للثقة فيه لن يساهم في الحفاظ على أجواء الود اللازمة".

وواصل كورتوا: "الاتحاد الذي أجريت معه عدة مناقشات، تقبل موقفي والأسباب التي دفعتني إلى هذا القرار المؤلم. أنا آسف لخيبة أمل بعض الجماهير".

وختم: "أنا مقتنع بأن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة لبلجيكا، لأنه يغلق أبواب الجدل ويسمح للفريق بالتركيز على متابعة أهدافه. شكرًا لكم على دعمكم الثابت وحبكم وتفهمكم".