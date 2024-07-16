ديكو ينحاز إلى الألماني في معركة الصيف

أحدث تألق ثنائي منتخب إسبانيا، داني أولمو لاعب لايبزيج ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، انقسامًا بين جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والمدرب الجديد هانز فليك.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن داني أولمو هو الخيار المفضل لدى هانز فليك، حيث يرى أنه القطعة التي تنقص تشكيلة برشلونة خصوصًا أنه يتحلى بخبرات مميزة ويجيد اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدير الرياضي ديكو يتفق مع هانز فليك في طريقة التفكير وبالفعل فتح خط اتصال مع وكلاء اللاعب من أجل التفاوض حول انتقاله إلى البارسا خلال الانتقالات الصفية الجارية.

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وأوضحت "سبورت"، أن الشرط الجزائي في عقد أولمو مع لايبزيج (60 مليون يورو) والذي تمتد صلاحيته إلى 20 يوليو الجاري، يظل عائقًا في طريق برشلونة نحو التعاقد مع اللاعب الإسباني، وستكون هناك مفاوضات مع النادي الألماني في محاولة لتقليل المبلغ.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يتحرك في إطار معلومات مؤكدة لديه بأن أولمو يفضل ارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل، رغم وجود اهتمام من أندية بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد معه.

في المقابل، تتوقف الصفقة إلى حد كبير، على ما سيقرره لابورتا مع نيكو ويليامز، وهو أولوية مطلقة للرئيس لأنه لاعب يمتلك جودة كبيرة وبخلاف ذلك قادر على رفع معنويات الجماهير وإعادة الحماس للنادي.

يذكر أن داني أولمو كان أحد أبرز عوامل تتويج إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث لعب 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتان حاسمتان، ليساهم بـ6 أهداف من أصل 15 سجلها "لاروخا" في طريقه نحو اللقب.