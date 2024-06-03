"يجب أن نستيقظ".. استطلاع عنصري عن "اللاعبين البيض" يفجر غضب ناجلسمان!

"آمل ألا أسمع عنه مرة أخرى"

تسبب استطلاع للرأي حول "أن يكون منتخب ألمانيا اللاعبين البيض فقط"، في حالة من الجدل قبل انطلاق كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة الشهر الجاري.

وتستعد ألمانيا لاستضافة اليورو خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو على أراضيها، حيث يرغب منتخب المانشافت في التتويج باللقب وسط جماهيره، حيث يقع في المجموعة الأولى إلى جانب "إسكتلندا والمجر وسويسرا".

وكانت قناة "ARD" الألمانية قد أجرت استطلاعًا عشوائيًا على 1304 أشخاص، وتبين أن 21% ممن شاركوا في الاستطلاع يفضلون أن يلعب المزيد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء في المنتخب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في مؤتمر صحفي، إنه "صُدم" من تنظيم الاستطلاع: "نحن نلعب بطولة أوروبية للجميع في البلاد".

وأضاف: "هذا الاستطلاع كان عنصريًا، أشعر أننا بحاجة إلى الاستيقاظ، وآمل ألا أسمع عن هذا الأمر مرة أخرى".

ويستعد منتخب ألمانيا لليورو بخوض مباراة ودية مع أوكرانيا اليوم الإثنين في نورمبرج، قبل أن تواجه اليونان في مونشنجلادباخ يوم الجمعة، قبل افتتاح اليورو أمام إسكتلندا في ميونخ.