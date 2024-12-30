فيديو | الهند فازت 14-0.. هجوم النحل يعطل مباراة سيدات دولية!

النحل يهاجم مباراة التحكيم...

شهدت المباراة الودية التي جمعت منتخب جزر المالديف للسيدات بنظيره الهندي، حدثًا غير متوقع أثار دهشة الحضور، حيث تعرض طاقم التحكيم لهجوم مفاجئ من سرب من النحل، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لسيدات الهند بنتيجة 14 هدفًا دون رد.

وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض حكم الراية لهجوم شرس من النحل، وذلك قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. ويظهر في الفيديو الحكم وهو يحاول يائسًا التخلص من النحل الذي أحاط به من كل جانب، في مشهد أثار فزع الحضور.

ومع تقدم المنتخب الهندي بفارق كبير بلغ سبعة أهداف دون مقابل، وتزامنًا مع هجوم النحل، اتخذ حكم المباراة قرارًا بإيقافها مؤقتًا حرصًا على سلامة اللاعبات وطاقم التحكيم والجمهور من التعرض للسعات النحل.

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وقد أثار هذا الحادث الكثير من التعليقات الطريفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب غضب النحل على حكم الراية تحديدًا، بينما ذهب آخرون إلى القول بأن النحل أراد معاقبة منتخب جزر المالديف على الأداء الضعيف.

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء جمع بين المنتخبين كان في بطولة جنوب آسيا للسيدات عام 2022، وانتهى بفوز المنتخب الهندي بنتيجة كبيرة أيضًا بلغت تسعة أهداف دون رد.