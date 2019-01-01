ثامر عناد: الكويت ملك الخليج

الأزرق هزم المنتخب السعودي في بداية مشوار خليجي 24

يرى ثامر عناد؛ المدير الفني للمنتخب الكويتي، أن الأزرق يفرض نفسه دائمًا مرشحًا للفوز بالبطولات لتاريخه الكبير، مؤكدًا أن الفوز أمام السعودية أشعره بالأريحية.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

ثلاثية كتيبة عناد جاءت في الدقائق 43 و45 و90 عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيتي، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 6+90.

وقال عناد في تصريحاته للصحفيين، عب المباراة: "الكويت توجت بطلًا في عشر بطولات من قبل ، وهو ما جعلها تفرض نفسها للدخول ضمن ترشيحات الفوز باللقب، هو ملك الخليج أو زعيمه بالبطولات، لذلك نحن مرشحين دون الفوز على فريق محدد"

وأضاف: "المنتخب السعودي فريق كبير، الفوز منحنا أريحية كبداية مشوار، خاصةً أنها بطولة إعلامية وبها ضغط، وفوزنا بالديربي أمر رائع".

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مدرب الأزرق تابع: "سنكون على قدر المسؤولية، سنغير وجهة نظر المسؤولين حول المدرب الوطني، متى ما وفرتوا للمدرب الوطني الإمكانيات والدعم، فسينجح، وبإذن الله سنرى في المستقبل مدربين وطنيين ناجحين غير عناد".

واختتم: "شعرنا كأننا في الكويت بفضل الجمهور، وفعلًا قطر بلدنا، الجمهور لم يقصر، نرفع له القبعة، شكرًا على دعم وإن شاء الله نفرحهم".

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.