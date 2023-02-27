السقوط الأول لمنتخب السيدات السعودي تحت قيادة روزا

الخسارة الودية الثانية لسيدات السعودية

خسر المنتخب السعودي للسيدات مباراته الودية الثانية أمام إندونيسيا في معسكره المقام في السعودية حاليًا، وتحديدًا في المنطقة الشرقية، وتُعد الخسارة التي جاءت بهدف نظيف الأولى للفريق مع مدربته الجديدة روزا لابي سيبالا

وأشركت الفنلندية روزا التشكيل الأساسي في اللقاء وضم كلًا من: سارة خالد، بيان صدقة، لانا عبد الرازق، رغد جلهي، لين محمد، مريم التميمي، سبا توفيق، نورا إبراهيم، البندري مبارك، سارة محمد، ومباركة محمد.

ودفعت المدربة في الشوط الثاني بالرباعي حورية الشمراني، فاطمة منصور، موضي عبد المحسن، وجوري طارق.

المنتخب الإندونيسي تقدم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بهدفه الأول عند الدقيقة الـ19 واستطاع الحفاظ على تقدمه حتى النهاية بل كاد يُعززه لولا تألق سارة خالد حارسة مرمى السعودية التي فازت بلقب أفضل لاعبة في اللقاء.

يُشار إلى أن منتخب السيدات السعودي تعادل مع نظيره الإندونيسي في اللقاء الودي الأول الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق.