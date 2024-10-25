"كسر قاعدة العالمية صعبة قوية!" .. مرشح جديد مفاجئ لخلافة روبرتو مانشيني في منتخب السعودية

رينارد خيار أول لتدريب السعودية ولكن..

لا يزال ملف خليفة الإيطالي روبرتو مانشيني، يشعل الأجواء داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، في ظل ترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، في مرحلة حاسمة من تصفيات كأس العالم 2026.

الاتحاد السعودي أعلن عن إقالة مانشيني رسميًا بعد 14 شهرًا، بسبب ترنح النتائج في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، بعد مرور أربع جولات.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، يقترب من العودة لقيادة الأخضر، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن تحسم الصفقة بشكل رسمي خلال 72 ساعة.

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وفي حال فشل التعاقد مع هيرفي رينارد، فإن المرشح البديل هو الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني الأسبق للهلال، والذي نجح في قيادة الأزرق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ليشارك الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، ويكسر قاعدة "العالمية صعبة قوية".

وكان المنتخب السعودي قد اقتنص 5 نقاط فقط في أولى 4 جولات من تصفيات كأس العالم 2026، بالدور الثالث، بعد تعادل مع إندونيسيا (1-1) في جدة، وفاز خارج أرضه، على الصين في اللحظات الأخيرة (2-1)، قبل أن يعود إلى الجوهرة المشعة، ليخسر أمام اليابان (0-2) ويتعادل سلبيًا مع البحرين.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهتين خارج أرضه خلال شهر نوفمبر المُقبل، أمام أستراليا وإندونيسيا يومي 14 و19 على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية.