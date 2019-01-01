رسميًا - مادو يغيب عن مواجهة السعودية وأوزباكستان

الأخضر اختتم اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة أوزباكستان

تأكد بشكل رسمي غياب عبد الله مادو؛ مدافع النصر ومنتخب السعودية، عن مواجهة الأخضر المقبلة أمام منتخب أوزباكستان، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

ويحل الأخضر في الغد ضيفًا على المنتخب الأوزبكي بالعاصمة طشقند، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

كتيبة المدرب للفرنسي هيرفي رينارد خاضت اليوم الأربعاء، مرانه الختامي على ملعب باختاكور، في حضور ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي، وهشام السويلم؛ سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان.

وغاب مادو عن المران، حيث واصل تمارينه الخاصة مع الجهاز الطبي، لعدم اكتمال شفائه من آلام الركبة التي عانى منها مؤخرًا بعد.

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وعلى هامش المران، اجتمع المسحل باللاعبين في البداية، مؤكدًا لهم على أهمية المباراة، ومشددًا على ثقته بهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

يذكر أن المنتخب السعودي مشوار التصفيات بالتعادل أمام اليمن 2-2، ثم الفوز أمام سنغافورة 3-0، وأخيرًا التعادل أمام فلسطين 0-0.

السعودية تحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف أوزباكستان صاحبة الصدارة بست نقاط.

فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بأربع نقاط، متساويًا مع سنغافورة، وأخيرًا تأتي اليمن بنقطتين فقط.

يذكر أن الأخضر أمامه مباراة ودية عقب مواجهة أوزباكستان، في 19 من الشهر الجاري أمام منتخب باراجواي، على استاد جامعة الملك سعود.