المنتخب السعودي يُدشن تحضيراته لمواجهة الكويت في خليجي 24

خليجي 24 ينطلق غدًا في قطر

بدأ منتخب السعودية اليوم الإثنين في قدر تدريباته استعدادًا لمواجهة الكويت في افتتاح بطولة كأس الخليج 24 في قطر، وستُقام المباراة يوم الأربعاء القادم.

وفرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حصة تدريبية مسائية على اللاعبين أقيمت في ملاعب التدرب بأكاديمية أسباير القطرية، وقد بدأ المران بالجري حول الملعب ثم أدى اللاعبون تدريبات استشفائية متنوعة.

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وقرر الجهاز الفني إقامة تدريب المنتخب السعودي الثاني في السادسة مساءً من يوم غدٍ الثلاثاء على نفس الملعب.

ويُتوقع وصول لاعبي الهلال المستدعين لتمثيل الأخضر في خليجي 24 عبر طائرة خاصة خلال الساعات القادمة، وقد استدعى رينارد من بطل دوري أبطال آسيا كلًا من: ياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري ونواف العابد ومحمد كنو.

وكان المدرب هيرفي رينارد قد سمح لنجوم الهلال بالعودة لناديهم بعد مواجهة أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 دون أن يخوضوا المباراة الودية أمام باراجواي ليستعدوا معه لإياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي أقيم يوم أمس الأحد في اليابان وانتهى لصالحهم 2-0.

وتأهل الهلال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للعب في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري، وسيلعب في ربع النهائي ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وإن تخطاه سيواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من خليجي 24 ومعه منتخبات الكويت وعُمان والبحرين.