ياسر المسحل: راضون عن عمل رينارد مع السعودية، ونطمح للأفضل

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدث عن المنتخب والمدرب الفرنسي

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أهمية مباراة منتخب السعودية الودية ضد باراجواي المقررة ليوم غدٍ الثلاثاء، والتي تأتي بعد انتصار الأخضر الثمين على أوزباكستان يوم الخميس الماضي في طشقند بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأوضح المسحل في تصريحات للقنوات السعودية الرياضية أن أهمية اللقاء يكمن في قوة المنتخب المنافس وترتيبه المتقدم في تصنيف فيفا، بجانب أنها "البروفة" الأخيرة قبل مواجهة الكويت في افتتاح مشوار الأخضر في كأس الخليج الـ24 في الـ27 من نوفمبر الجاري.

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وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم السعودي "حققنا ولله الحمد انتصارًا مهمًا على أوزباكستان وتصدرنا مجموعتنا في التصفيات، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام باراجواي صاحب الترتيب الـ40 في تصنيف فيفا، وهو متقدم علينا بفارق 30 مركزًا تقريبًا. المباراة فرصة للمدرب هيرفي رينارد ليرى اللاعبين الذين لم يُشاركوا في المباراة الأخيرة والوقوف على حقيقة مستواهم، كما أنها آخر المباريات قبل اللقاء المهم أمام الكويت في افتتاح خليجي 24، ولذا مباراة الغد هي مباراة إعدادية لتلك المواجهة".

وحول عمل رينارد، قال المسحل "نستعرض مع المدرب التقرير الفني الخاص بكل مباراة بعد نهايتها وبغض النظر عن النتيجة، المدرب يُقدم لنا تقريرًا بتفاصيل فنية كاملة عن المنتخب، والتقارير الصادرة من رينارد إيجابية والمستوى في تصاعد".

"هو مازال مدربًا جديدًا، إذ لم يتجمع المنتخب تحت قيادته سوى 4 مرات وتدريب اليوم الإثنين هو الـ15 له مع اللاعبين، وقد مر بظروف صعبة كذلك على صعيد الإصابات والغيابات.هو بحاجة للوقت بالطبع ونطمح للكثير من التحسن معه لكننا بشكل عام راضون عن الوضع حاليًا".

وأخيرًا أكد المسحل استياءه من ظاهرة تغيير المدربين الموجودة بقوة في كرة القدم السعودية، سواء على صعيد المنتخب أو الأندية، مشددًا أنهم ينوون منح رينارد فرصته الكاملة دون التفكير أبدًا بإقالته حتى لو جاءت النتائج سلبية.