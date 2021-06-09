منتخب البرازيل في بيان رسمي: نحن ضد كوبا أمريكا ولكن!

تحدث لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم، عن موقفهم النهائي من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقامة في بلادهم هذا الشهر.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة، حول وجود ثورة داخل البرازيل، بسبب تنظيم البطولة في البرازيل، بعد سحبها من الأرجنتين وكولومبيا بسبب الأوضاع السياسية وفيروس كورونا.

المدير الفني للبرازيل تيتي كشف في المؤتمر الصحفي لمباراة الإكوادور بتصفيات المونديال أن مجموعة من لاعبيه غير راضين عن الأوضاع وسيتحدثون مع رئيس الاتحاد.

ومع ذلك خرج نجوم الفريق ببيان رسمي للكشف عن موقفهم النهائي من المسابقة بالمشاركة فيها رغم أي شيء، وجاء فيه:"عندما يولد الشخص البرازيلي فهو يولد معجب وعاشق، ولذلك كتبنا هذه الرسالة لأكثر من 200 مليون معجب عن رأينا في البطولة".

وأضاف البيان:"نحن مجموعة متماسكة ولكن بأفكار مختلفة لأسباب عديدة، إنسانية ومهنية، نحن غير راضيين عن سلوك اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول بخصوص البطولة، حتى لو تم استضافتها في وقت متأخر بتشيلي أو البرازيل".

وتابع:"من المهم التأكيد على أننا لم نرغب في أي وقت في إجراء هذا النقاش السياسي، ولكننا ندرك أهمية موقفنا ونظهر لتجنب تداول المزيد من الأخبار الكاذبة حولنا".

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وفي نهاية البيان شدد المنتخب البرازيلي على ضرورة المشاركة في البطولة من الناحية الاحترافية، لقيادة بطل العالم التاريخي خمس مرات، حيث شددوا على موقفهم ضد كوبا أمريكا مع التأكيد على عدم إمكانية رفض تمثيل الفريق بالبطولة.

جدير بالذكر أن الظهور الأول للبرازيل في البطولة سيكون ضد فنزويلا يوم 13 يونيو الجاري.