علي مبخوت يتفوق على رونالدو ويُتوج هدافًا للمباريات الدولية في 2019

مهاجم الأبيض والجزيرة في الصدارة

تُوج علي مبخوت نجم منتخب الإمارات هدافًا للمباريات الدولية في 2019 متفوقًا على عدد من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو نجح منتخب البرتغال ويوفنتوس.

ونجح مبخوت في إحراز 16 هدفًا خلال 13 مباراة خاضها مع الأبيض عام 2019 أبرزها ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس الخليج العربي 24 في قطر وكأس آسيا في الإمارات.

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مهاجم الجزيرة حل أولًا في القائمة التي شهدت تواجدت المعز علي مهاجم المنتخب القطري ثانيًا برصيد 15 هدفًا سجلها في 20 مباراة ومن ثم رونالدو بـ14 هدفًا أحرزها خلال 10 مباريات فقط.

وتواجد النجم الإنجليزي هاري كين في المركز الخامس ضمن القائمة بأهدافه الـ12 مع منتخب الأسود الثلاثة عام 2019، وجاء سيرجي جنابري نجم منتخب إلمانيا في المركز العاشر والأخير من تلك القائمة بـ9 أهداف سجلها خلال 8 مباريات.