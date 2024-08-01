منتج لعبة EA FC 25 يكشف .. تحديثات كبرى نحو تجربة أكثر واقعية في "يوم المباراة"

متعة أكبر في انتظار الجماهير في لعبة EA SPORTS FC 25..

يبدو أن جمهور لعبة EA SPORTS FC 25 أصبح على موعد مع تجربة أكثر واقعية ومتعة من أي وقت مضى بشأن يوم المباراة Gameday الخاصة بلعبة كرة القدم الإلكترونية الشهيرة، بحسب ما أكد فاب مويو أحد منتجي اللعبة.

شركة EA كشفت خلال الفترة الماضية عن العديد من التفاصيل حول أبرز التحديثات في نسخة EA FC 25 عن النسخة الماضية EA FC 24، استعدادًا لإصدار النسخة الجديدة في سبتمبر المقبل.

في هذا الشأن، أجرى موقع "كووورة" حوارًا مع فاب مويو، المنتج المتخصص بخاصية Gameday، للخوض في تفاصيل عملية ترقية تجربة يوم المباراة في اللعبة.

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مويو أوضح التحسينات التي تم إجراؤها على لعبة EA FC 25، فيما يخص تجربة يوم المباراة، قائلًا: "لدينا وضع رسوم جديد يسمح لنا بتقديم نموذج إضاءة محسن والترقية إلى دقة 4K، ونقدم تتبع الأشعة لأول مرة في اللعبة، وهو مخصص للتظليل، لذا فهو يساعد حقًا في تفاصيل الظلال".

وأضاف: "هناك تشغيل محاكاة القماش مرة أخرى أثناء اللعب في المرئيات المحسنة أيضًا، ستلاحظ من كاميرا اللعب، أن قميص اللاعب يتحرك، وكذلك السراويل، مما يجعلها تبدو أكثر ديناميكية من تلك المسافة، ثم لدينا أيضًا الكثير من التفاصيل في بعض البرك والحفر الموجودة في الملعب".

المنتج المتخصص بخاصية Gameday تابع: "نبحث دائمًا عن تحسين الإضاءة والتأكد من أن صورنا تبدو قوية قدر الإمكان. وأضافت تقنية EA Sports Cranium إلى الدقة البصرية وجودة اللعبة، وتمكنا من استخدام هذه التقنية لتعزيز التشابه الأساسي لآلاف اللاعبين".

وبالانتقال للحديث عن تقنية Hypermotion ومزاياها الجديدة، بيّن مويو أن الهدف الرئيس هو إضافة بيانات من العديد من الدوريات حول العالم، كون EA FC 25 اللعبة الوحيدة التي لديها إمكانية الوصول إلى بعض هذه البيانات العالمية بالتعاون مع بعض أكبر الدوريات والمسابقات في العالم.

وأكد مويو، أن منتجي اللعبة جعلوا المراوغة أكثر دقة هذه المرة في وضعية يوم اللعبة، موضحًا أن هناك تقنية اسمها نموذج الميكروماكرو، وهي طريقة لتفسير الرسوم المتحركة المصدرية بشكل أفضل والحفاظ على جودة الرسوم المتحركة المصدرية، وبعد ذلك تم تعزيز الجودة المرئية مع الاحتفاظ بالاستجابة من الفردية لتلك الرسوم المتحركة.

أما فيما يتعلق بحراس المرمى، فأوضح المنتج المتخصص بخاصية Gameday: "نعمل على تحسين وتقديم أنماط لعب جديدة لحراس المرمى في FC 25، مثل اللعب بالقدمين والرميات البعيدة، حيث يمنح حارس المرمى مرة أخرى فرصة لتحسين طريقة اللعب".

وشدد مويو على أهمية البحث عن طرق لتحسين الأصالة داخل اللعبة مع الاحتفاظ بتجربة ممتعة، مثل بيانات الحركة البارومترية، ووضع المحاكاة، الذي يسمح بإنشاء وتيرة لعب أكثر واقعية تعكس العالم الحقيقي، إلى جانب تحسين دقة التمرير، ما يساعد على إيجاد التوازن الدقيق بين قابلية اللعب والأصالة والمتعة.

وأسهب مويو في شرح المميزات الجديدة التي من شأنها تعزيز تجربة يوم المباراة Gameday، قائلًا: "كانت هناك تعليقات من مجتمع اللعبة هو الرغبة في رؤية المقدمة الكاملة للمباراة. لذا، نقدم هذا العام خيارًا حيث يمكنك مشاهدة مونتاج المقدمة وأيضًا اختيار مشاهدة المقدمة الكاملة التي تكتمل بكل الصافرات وأوراق الفريق وكل ما يتعلق بصنع تلك المقدمة الأصيلة.

"نظرنا أيضًا إلى عناصر الخط الجانبي، أردنا حقًا الاستفادة من الدراما في المنطقة الفنية والتركيز على بعض الشخصيات على أرض الملعب والتي لا نسلط الضوء عليها بالضرورة أثناء المباراة. هناك المزيد من الاهتمام بالمدرب، والمزيد من الاهتمام بالحكم الرابع، والبدلاء، وكيفية تفاعلهم مع اللعبة".

وأكمل: "أحد الأشياء الرائعة حقًا هو أننا قدمنا تمائم الفرق لأول مرة، تراهم يتجولون حول محيط الملعب ويحفزون الجماهير وما إلى ذلك. وعندما تسجل هدفًا، إذا كنت الفريق المضيف، بالطبع، يمكنك الركض نحوهم والتفاعل معهم وتحفيز الاحتفال الذي يتحكم فيه المستخدم".

الملفت هو أن التمائم لن تكون موجودة في وضعية Rush، لكن العديد من آليات اللعب الجديدة ستكون موجودة مثل الخطأ الاحترافي الجديد، والمراوغة، وتحتوي وضعية Rush نفسها أيضًا على العديد من تجارب يوم المباراة الأخرى مثل عروض الطائرات بدون طيار وأشياء أخرى تجعلها تبدو مختلفة كثيرًا عن الأوضاع الأخرى.

وبسؤال مويو عن التحديات الرئيسية التي تواجهه لإنشاء وضع جديد أو تطوير اللعبة من FC 24 إلى FC 25، أجاب: "كل عام ننظر في كيفية تحسين اللعبة، ونفكر في كيفية جعلها أفضل في اللعب والمظهر والشعور".

واختتم بالحديث عن الأمور التي تم وضعها بعين الاعتبار لاستقطاب ممارسين جدد أو مبتدئين للعبة: "لا يمكنني التوسع كثيرًا في بعض الأشياء لكن تعتبر وضعية Rush فرصة للعب في بيئة أصغر قليلاً أو في بيئة بها عدد أقل من اللاعبين للتعود على عناصر التحكم، وفي نفس الوقت، ولدينا مدرب داخل Rush سيساعد في توجيه المكان الذي يجب أن تذهب إليه في الملعب لتثقيف اللاعبين الجدد أيضًا".