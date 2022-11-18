منافس السعودية | بعثة بولندا تطير إلى قطر بطائرتين F-16

حادثة مؤسفة تسببت في هذه الخطوة

واقعة فريدة من نوعها في وصول البعثات إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم، كان بطلها المنتخب البولندي الذي توجه إلى الدوحة تحت حراسة طائرات حربية.

بولندا لجأت إلى طائرتين حربيتين من طراز F-16 من أجل حماية طائرة الفريق المتوجهة لقطر لخوض مباريات المونديال، طمحًا في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 1986.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة، هو وفاة مواطنين بولنديين في مزرعة على بعد أربعة أميال من الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت السلطات البولندية وقتها، أن هذه الحادثة وقعت بسبب صاروخ دفاع جوي أوكراني، وأشارت إلى عدم وجود مؤشرات على هجوم متعمد من جانب روسيا، ولكن هذا لم يمنع الحكومة من تشديد الحراسة على الفريق المتوجه إلى قطر.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب بولندا على تويتر تغريدة قال فيها:"شكرًا للحراسة المشددة من طائرتين F-16 خلال رحلتنا نحو الحدود الجنوبية".

يذكر أن بولندا تقع في المجموعة الثالثة من كأس العالم، وتلعب مع المكسيك بالجولة الأولى ثم السعودية وأخيرًا الأرجنتين بالجولة الثالثة لدور المجموعات.