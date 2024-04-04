قيمة المبالغ التي ستحصل عليها الأندية..

حدد اتحاد الكرة السعودي، قيمة "جوائز" بطولة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة تشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر؛ حيث يلتقي الزعيم مع العالمي، في النصف النهائي الأول، على أن يضرب العميد موعدًا مع الفريق المكي، في المباراة الثانية من نفس الدور.

متى يبدأ السوبر السعودي 2024؟

تقام بطولة السوبر السعودي في الإمارات بين 8 و11 إبريل المقبل وتبدأ بمواجهة بين الاتحاد والوحدة.

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ويلعب النصر ضد الهلال في 8 إبريل، بينما المباراة النهائية يوم 11 إبريل.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أقيمت مباراة السوبر السعودي في شهر يناير، ولكن بسبب إقامة بطولة كأس آسيا 2023 وكذلك مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 تم تأجيل البطولة.

ما الجوائز المالية لبطولة السوبر السعودي 2024؟

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، مساء يوم الخميس، رصد الاتحاد المحلي للعبة، مبلغ 8 ملايين ريال سعودي، توزع على جميع الأندية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.

الصحيفة كشفت عن أن بطل السوبر السعودي 2024؛ سيحصل على نصف هذه القيمة المالية - أي 4 ملايين ريال -، بينما يتحصل "الوصيف" على 2 مليون ريال.

ومن ناحيتهما.. الفريقان اللذين سوف يودعا بطولة كأس السوبر، من الدور نصف النهائي؛ سيحصل كل منهما على مليون ريال سعودي.

المركز المبلغ البطل 4 مليون ريال سعودي الوصيف 2 مليون ريال سعودي نصف النهائي مليون ريال سعودي الإجمالي 8 مليون سعودي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، توّج بلقب النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي؛ بعد أن تخطى النصر في نصف النهائي، ثم الفوز على الفيحاء (2-0) في المشهد الختامي.