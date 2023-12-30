منافسة سعودية تركية مشتعلة للتعاقد مع "ضحية اليورو" في يناير

لم يعد هو نفس اللاعب منذ هذه البطولة

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قررت أندية السعودية توجيه أنظارها نحو الدوري الإيطالي مرة أخرى، تمهيدًا للقيام بصفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" كشف عن وجود منافسة بين بعض الأندية السعودية مع نادي جلطة سراي التركي للظفر بخدمات ليوناردو سبينازولا ظهير أيسر روما الإيطالي.

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سبينازولا كان أحد أفضل لاعبي إيطاليا في يورو 2020 لكنه غادر المسابقة مبكرًا بعد معاناته من تمزق في وتر العرقوب، ولم يظهر بنفس مستواه بتلك البطولة منذ هذه اللحظة وحتى الآن.

اللاعب الذي سيبلغ من العمر 31 سنة في شهر مارس القادم ينتهي عقده مع روما في يونيو المقبل، ولا توجد أي أنباء حول التجديد حتى الآن، لذلك قرر جلطة سراي مع بعض الأندية السعودية استغلال الموقف.

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ولم يذكر دي مارزيو خلال تقريره الأندية السعودية الراغبة في ضم النجم الإيطالي الذي خسر مكانه الأساسي بتشكيل المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم لصالح زميله نيكولا زاليفسكي.

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