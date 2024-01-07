منافسة إنجليزية وفرصة سعودية .. مدافع برشلونة "الممتاز" يدفع ثمن عودة شادي رياض

فرصة جيدة للاتحاد والأهلي لضم مدافع كبير

يبدو أن الضائقة المالية لن تدع خطط برشلونة تسير كما المخطط لها، إذ تنوي الإدارة "مجبرة" التخلي عن أحد أهم لاعبي الفريق الذي لم يصل سوى الصيف قبل الماضي.

صحيفة سبورت الإسبانية أكدت أن البارسا، ولحاجته لبيع أحد الأسماء الكبيرة والمطلوبة في السوق لضبط الميزانية، قرر التخلي عن المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن بعد موسمين فقط من انضمامه للفريق بالمجان بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

الصحيفة أوضحت أن الفريق الكتالوني قرر إعادة مدافعه المعار، شادي رياض، بعد مستواه الممتاز مع ريال بيتيس والذي قاده للانضمام لمنتخب المغرب الأول الذي سيخوض غمار كأس أمم إفريقيا بعد عدة أيام في كوت ديفوار.

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عودة صاحب الـ20 عامًا ستزيد عدد مدافعي البارسا إلى 5 وهو ما سيُتيح التخلص من أحدهم لضبط الميزانية، وعند المفاضلة تم الاستقرار على بيع كريستينسن لرفض المدير الفني، تشافي، التخلي عن الثنائي رونالد أراخو وجول كوندي وعدم جلب إينيجو مارتينيز السعر المطلوب، بينما يحظى المدافع الدنماركي بشعبية كبيرة في الدوري الإنجليزي مما يسهل بيعه بسعر كبير.

سبورت أفادت أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد أحد أهم المهتمين بالمدافع صاحب الـ27 عامًا، مشيرة إلى أن خروجه لن يكون خلال يناير الجاري بل الصيف القادم، ومؤكدة أن المدير الرياضي للبارسا ديكو اجتمع مع موكليه وتأكد من وجود عروض جيدة للاعب.

خروج كريستينسن يُعد فرصة كبيرة لفرق دوري روشن السعودي وخاصة الاتحاد والأهلي لضمه، حيث يحتاج كلًا من الفريقين لدعم دفاعهما قبل انطلاق الموسم القادم في المملكة.