ماذا يحدث في باريس؟ تلوث نهر السين يلغي منافسات "الثلاثي!"

المنافسات لن تقام قبل الأربعاء..

العديد من ملامح عدم الاستقرار في أولمبياد باريس 2024، هذه المرة على مستوى التلوث، الذي تسبب في إلغاء منافسات رياضة كاملة اليوم الثلاثاء!.

فقد قال الاتحاد الدولي للترايثلون "السباق الثلاثي" إن منافسات الرجال اليوم الثلاثاء لن تقام كما كان مقررًا، بسبب ارتفاع مستويات التلوث في نهر السين.

تم تأجيل السباق حتى يوم الأربعاء لتفتتح به المنافسات الرجالية بعد سباق السيدات في نفس الرياضة، على أمل انخفاض مناسيب التلوث وسط غموض يكتنف المتنافسين في اللعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المنظمون إنهم واثقون من تحسن جودة المياه في تلك الساعات، كي تستمر المنافسة على مستوى الترايثلون، الذي بات إكمال مسابقته الرسمية أمرًا مهددًا لأن هذا هو التأجيل الثاني من هذا النوع في هذه الرياضة وحدها.