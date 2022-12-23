ممنوع من التواصل مع أسرته .. إطلاق سراح شقيق بوجبا!

بعد سجن ثلاث شهور شقيق بوجبا طليق.

أطلق سراح ماتياس بوجبا من السجن بعد اعتقاله واتهامه في سبتمبر الماضي بتهمة مؤامرة ابتزاز مزعومة ضد شقيقه بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس.

مي ياسين بوزرو محامي ماتياس أكد الإفراج عن موكله، حيث كان الشاب البالغ من العمر 32 عامًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ اعتقاله، وقد رُفض طلب أولي للإفراج عنه من قبل.

بول تعرض للتهديد من قبل رجال مسلحين ملثمين في شقة في باريس حيث طلبوا منه دفع ملايين الدولارات كفدية لحياته، وأصر شقيقه ماتياس على أنه بريء حيث قال محاميه أنه بعيد تمامًا عن أي محاولة ابتزاز ضد شقيقه.

وبموجب شروط إطلاق سراحه، ورد أن ماتياس بوجبا مُنع من الاتصال ببول ووالدته، كما مُنع من مغادرة فرنسا واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

والدة الشقيقن شاركت في توقيع بيان مع بول ووكيله رافائيلا بيمينتا، حيث أعلنت فيه أن الادعاءات ضد ماتيس صحيحة.