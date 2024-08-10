"ممنوع الدخول بالقمصان المزيفة" .. نادي إنجليزي يهدد جماهيره بالطرد من المباريات!

بعد أزمة اليورو..

وجه أحد الأندية في بطولة (تشامبيونشيب)، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إنذارًا إلى جماهيره بالطرد من مدرجات الفريق، خلال مبارياته التي تقام على أرضه، في حالة الحضور بملابس مزيفة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي الإنجليزي أصدر بيانًا، كشف خلاله عن منح المشجعين من ارتداء قمصان "مُقلّدة" في المباريات التي تقام على أرضه، رغم فرض رسوم على القمصان الرسمية للفريق في الموسم الجديد.

وهدد النادي كل من يحضر بقمصان مزيفة، والتي لجأ إليها عدد كبير من المشجعين؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار معدات كرة القدم، علمًا بأنه تم فرض رسوم بمبلغ 69 جنيهًا إسترليني على قمصان موسم 2024-2025.

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وفي هذا السياق، قرر النادي - أيضًا - رفض أي شخص يطلب وضع رقم أو الكتابة على قميص مزيف من المتجر الكبير في الملعب.

ولعبت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز، دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار معدات كرة القدم، من أجل مواكبة الطلب العالمي، فيما تردد أن شركة (نايكي) الرياضية خسرت مبلغ 6.5 مليون جنيه استرليني في مبيعات القمصان، بعدما قرر عدد كبير من المشجعين الإنجليز، شراء قمصان مزيفة لتشجيع منتخب بلادهم في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي شهدت فوز إنجلترا بالميدالية الفضية، بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا بنتيجة (1-2).