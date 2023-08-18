ممنوع الاقتراب .. ريال مدريد يُضحي بـ13 مليون يورو من أجل السرية!

الجميع وافق إلا ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التضحية بمبلغ 13 مليون يورو، من أجل الحفاظ على السرية الكاملة داخل صفوف الفريق خلال هذا الموسم.

رابطة الدوري الإسباني منحت جماهير المسابقة فرصة الاستمتاع بالوصول إلى مشاهد ومناطق لم يُسمح فيها من قبل بدخول الكاميرات خاصة في غرفة الملابس وأثناء منح المدربين التعليمات للاعبين.

موقع "The Athletic" البريطاني أكد أن كل أندية الليجا وافقت على هذه الخطوة باستثناء ريال مدريد الذي لن يحصل على مبلغ 13 مليون يورو نظير دخول الكاميرات بغرفة الملابس وبعض المناطق الأخرى الخاصة.

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وجاءت هذه الفكرة التي رحب بها خافيير تيباس رئيس الليجا، من أجل جعل البطولة أكثر إثارة للمشاهدين في إسبانيا وحول العالم، بالإضافة لزيادة الأموال القادمة من حقوق البث التليفزيوني.

ومع ذلك يرفض ريال دخول الكاميرات والميكروفونات في الأنفاق وعلى دكة البدلاء وغرفة الملابس، بالإضافة لفرض مقابلات إضافية مع اللاعبين قبل وبعد وأثناء المباريات.

جدير بالذكر أن بعض الأندية التي وافقت على هذه الخاصية، لا يشعر العديد من لاعبيها ومدربيها بسعادة كبيرة تجاه هذه الفكرة التي تخترق خصوصية الفرق.