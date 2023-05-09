ممنوعون من قمصان البلوجرانا.. إسبانيول يرد الصاع لبرشلونة وينتقم من جماهيره

حتى إن كانت مباراة التتويج بالدوري الإسباني!

سيتم منع أنصار برشلونة من ارتداء قمصان فريقهم على ملعب إسبانيول في المباراة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة المقبلة من عمر الدوري الإسباني، والتي قد تكون مباراة تتويج برشلونة باللقب إن حقق الفوز بها.

برشلونة يطمح لتحقيق الفوز وعدم الانتظار للمباريات الأربعة المقبلة، يكفيه الفوز للاحتفال في أرض غريم المدينة الكتالونية.

لكن إسبانيول سيعكر صفو احتفالات جماهير برشلونة حال تحقيق الفوز بمنعهم من ارتداء قمصان فريقهم في المدرجات وعدم السماح بدخولهم إلى الملعب بهذه القمصان، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل".

يأتي هذا في أعقاب سلوك مماثل قام به برشلونة حين استضاف إسبانيول على كامب نو في الدور الأول من الموسم الجاري.

وسيتم إخطار برشلونة ورابطة الليجا بهذا القرار لتنفيذه في المباراة التي تجرى الأحد المقبل على ملعب "باور 8" معقل إسبانيول الذي يصارع لتفادي الهبوط على عكس برشلونة الذي يعد الزمن لتتويج طال انتظاره بلقب الدوري الإسباني.