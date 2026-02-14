تقدم البلوز في وقت مبكر من المباراة، ولكن ذلك لم يكن بفضل إبداعهم. بل حصلوا على ميزة في الدقيقة السادسة عندما سجل ألفي دورينجتون هدفًا في مرماه ليمنح أصحاب الأرض التقدم 1-0. وبدلاً من مواصلة الهجوم وتفكيك منافسهم من الدرجة الأدنى، تراجع سيتي إلى إيقاع بطيء أدى إلى إحباط الجماهير المحلية وإثارة غضب مدربهم على خط التماس. لفترات طويلة، لم يكن الفارق في مستوى كرة القدم بين الفريقين واضحًا، حيث صمد سالفورد أمام الفائز بالثلاثية.

بيب يرفض التذرع بالتعب

في الفترة التي سبقت المباراة، كان جوارديولا صريحًا بشأن الطبيعة القاسية لجدول مباريات كرة القدم. لعب مانشستر سيتي فعليًا مباراتين في الأسبوع طوال الموسم، بالإضافة إلى الضغط النفسي الهائل الناجم عن سباق اللقب المتكافئ في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فرق مثل أرسنال وليفربول. ومع ذلك، عندما واجه وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، رفض مدرب مانشستر سيتي التذرع بإرهاق لاعبيه كسبب للأداء الضعيف.

كان جوارديولا دقيقًا في تحليله بعد المباراة، مشيرًا إلى أن لاعبيه فشلوا في فهم المتطلبات التكتيكية للمباراة. قال: "لم نقرأ المساحات التي كنا فيها. المساحات في الهجوم تعتمد على طريقة دفاعهم، ونحن لم نقرأها. قضينا الكثير من الوقت لجعل العملية أسرع قليلاً من ذلك. الخبر السار الوحيد هو أننا تأهلنا. هذا كل شيء. سيكون من الجيد بالنسبة لي أن أقول إننا منهكون ذهنياً، إننا متعبون. كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة لأسباب عديدة، لكن هذا هو عملنا. علينا أن نفعل ما يتعين علينا فعله. يتطلب الجدول أن نلعب كل بضعة أيام. لم نقرأ المساحات المتاحة لنا، ولهذا كان كل شيء رتيباً وبطيئاً وغير جيد".

التعاقدات في يناير تنقذ الموقف

مع استمرار التوازن الهش في النتيجة 1-0 وتزايد ثقة سالفورد، اضطر جوارديولا إلى اللجوء إلى مقاعد البدلاء لإضفاء بعض الجودة التي كان الفريق في أمس الحاجة إليها. وقد أبرز ذلك أهمية نشاط مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية، حيث تطلب الأمر استثمارات ضخمة للتغلب على الفريق الصغير. لم يتم حسم النتيجة بشكل نهائي إلا في الدقيقة 81، عندما ظهر مارك جوي ليحرز الهدف الثاني وينهي فعليًا أحلام سالفورد في تحقيق مفاجأة تاريخية.

ستكون المعاناة في التغلب على منافس من الدرجة الثانية بمثابة جرس إنذار للعديد من لاعبي الفريق الأول الذين فشلوا في اغتنام الفرصة. في حين أظهرت الإحصائيات أن مانشستر سيتي سيطر على الكرة، إلا أنه افتقر إلى الحسم الذي عادة ما يتسم به فريق جوارديولا. لم يشعر المدرب بالرضا إلا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. بمجرد تسجيل الهدف الثاني، تلاشى التوتر، لكن الدقائق الثمانين السابقة تركت طعمًا مرًا في فم المدرب.

الطريق إلى الدور الخامس وما بعده

على الرغم من الطبيعة "المملة" للفوز، لا يزال سعي مانشستر سيتي للفوز باللقب على عدة جبهات نشطًا. من المقرر إجراء قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الاثنين، قبل مباراة الكأس بين ماكليسفيلد وبرينتفورد. سيتابع سيتي الكرات عن كثب في محاولة للعودة إلى ويمبلي، على الرغم من أنه يدرك أنه لا يمكنه تحمل المزيد من الأداء المتدني إذا أراد الدفاع عن لقبه.

لا يبدو أن الجدول الزمني سيشهد أي تباطؤ، مع اقتراب موعد الالتزامات الأوروبية. ينتظر البلوز حالياً معرفة منافسيه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي سيتحدد بعد مباريات الملحق بين إنتر وبودو/جليمت، وريال مدريد وبنفيكا في وقت لاحق من هذا الشهر. بالنسبة لغوارديولا، لا يزال التركيز منصباً على إيجاد الاستقرار وضمان استعادة فريقه لحدة تكتيكية قبل أن تبدأ المرحلة الحاسمة من الموسم.