للمرة الثالثة .. قميص حصري لبرشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

بسبب عقد الرعاية مع "سبوتيفاي" .. برشلونة يرتدي قميصًا حصريًا أمام ريال مدريد

كشفت إذاعة "RAC1" الإسبانية أن برشلونة سيخوض أول كلاسيكو في موسم 2023/24 أمام ريال مدريد بقميصًا حصريًا.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم 29 أكتوبر المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

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وبحسب ما نشرته الإذاعة فإن برشلونة سيخوض الكلاسيكو بقميص يحمل شعار رولينج ستونز، كجزء من عقد الرعاية مع "سبوتيفاي" المتخصص في الموسيقى.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيرتدي هذا القميص لأن في 20 أكتوبر، قبل أسبوع من المباراة بين البرسا وريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي، ستعقد فرقة رولينج ستونز الإطلاق العالمي لألبومها الجديد: "Hackneys Diamonds".

واختتم التقرير بالتنويه إلى أن برشلونة سبق له وارتدى قميص يحمل شعار مغني الراب دريك بالإضافة إلى المغنية روزالينا.