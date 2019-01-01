ممفيس ديباي يحدد وجهته المستقبلية

الهولندي قد يرحل عن صفوف ليون بنهاية الموسم!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد الجناح الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، رغبته في اللعب لكبار الكرة الأوروبية.

وسبق لديباي أن لعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف، ليرحل لصفوف ليون منتصف موسم 2016-17.

اللاعب أظهر في أكثر من مرة طموحه من أجل اللعب لكبار القارة العجوز، ليؤكدها مرة أخرى في حديثه لمجلة "هيلدين".

الجناح الهولندي علق قائلاً: "ليون نادي كبير، لكن ليس من ضمن أفضل 5 في أوروبا، أريد أن ألعب لنادي مثل ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ".

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ولا يعيش اللاعب أوقاتًا سعيدة في الفريق الفرنسي، حيث لعب عددًا من مباريات الموسم الحالي كبديل.

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ميلان 2 × نابولي 0 pic.twitter.com/bc82mrwUit — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وساهم ديباي في تأهل ليون في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي برشلونة في دور الـ16.

وصنع ديباي 12 وسجل 6 في 28 مباراة هذا الموسم، والذي قد يكون الأخير له بقميص الأسود الفرنسية.