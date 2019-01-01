ممفيس ديباي يتمنى اللعب لتشيلسي ومانشستر سيتي

الجناح الهولندي يُريد اللعب لأحد أفضل أندية العالم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ممفيس ديباي جناح ليون المتألق رغبته اللعب لأحد أفضل أندية العالم، مرحبًا بارتداء قميص تشيلسي أو مانشستر سيتي رغم ماضيه مع مانشستر يونايتد.

وكان اللاعب قد انضم لليونايتد صيف 2015 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، لكن تجربته في ملعب أولد ترافورد كانت صعبة للغاية، قبل أن يُغادر باتجاه ليون مقابل 16 مليون جنيه إسترليني خلال يناير 2017.

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صاحب الـ24 عامًا استعاد كامل مستواه وتألقه في البطولة الفرنسية مما أعاده لدائرة اهتمام الأندية الكبيرة في أوروبا، وقد عبر ديباي عن رغبته في الانضمام لأحدها.

إذ قال "ليون نادٍ كبير، لكنه ليس ضمن أفضل 5 أندية في العالم. أريد الذهاب لنادٍ مثل ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان".

أضاف "أريد الذهاب لمدينة تُناسبني ولفريق يُناسبني، لفريق يُريد حقًا لعب كرة القدم".

وعند سؤاله عن إمكانية الانتقال لملعب سانتياجو بيرنابيو، أجاب "تحدثت دومًا عن ريال مدريد، النادي الملكي، صاحب القمصان البيضاء الذهبية. لكني مركز حاليًا مع ليون، وبعدها سنرى كيف سينتهي الأمر".