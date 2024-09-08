رفض معاملة ممفيس ديباي كلاعب الاتحاد .. رونالد كومان: بعد بيرجفاين والسعودية عليّ أن أكون حذرًا!

إسقاط جديد من مدرب هولندا على صفقة الاتحاد الجديدة..

بينما كان رونالد كومان؛ المدير الفني لمنتخب هولندا حاسمًا أمام انتقال لاعبه ستيفن بيرجفاين إلى الاتحاد السعودي، تخلى عن حسمه أمام التقارير التي تتحدث عن اقتراب ممفيس ديباي من الانضمام لكورنثيانز البرازيلي.

المدير الفني للطواحين كان قد أعلن بشكل رسمي عدم استدعاء بيرجفاين إلى أي معسكر تحت قيادته بعد اختياره الانتقال لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي راحلًا عن أياكس الهولندي.

ويبدو أن هولندي جديد سيغادر القارة العجوز متجهًا نحو أمريكا الجنوبية، حيث تؤكد التقارير اقتراب ديباي من كورنثيانز، وإن كانت الصفقة لم تتم بشكل رسمي بعد.

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وقال كومان خلال مؤتمر صحفي عقب مواجهة البوسنة والهرسك بالأمس ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: "من الجيد وجود ديباي معنا، لأنه لا يزال جزءًا من المنتخب الهولندي، وحاليًا هو بلا نادٍ ولاعب حر، لقد تحدثت معه، لكنني لن أفعل مرة أخرى".

وأضاف: "بعد ما سمعته يُقال عندما تحدثت عن انتقال بيرجفاين للسعودية، أدركت أنه ربما عليّ أن أكون أكثر حذرًا، رغم أن هذا لا يناسبني ويكلفني الكثير من الجهد أحيانًا".

كومان اختتم بشأن حذره من الانتقال لأمريكا الجنوبية: "على ممفيس أن يكون لائقًا دائمًا ويشارك باستمرار حال، أعتقد أن الدوري البرازيلي قوي، لكنه بعيد وليس لدي المعرفة الكافية عن هذه المنافسة حتى الآن".

يذكر أن ديباي لاعب حر حاليًا في ظل قرار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بفسخ عقده بعد موسم ونصف فقط من الانضمام له قادمًا من برشلونة.