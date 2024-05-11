ممر شرفي لريال مدريد.. غرناطة يعيد الزمن لأزمة زيدان وبرشلونة!

نظم لاعبو غرناطة ممرًا شرفيًا لفريق ريال مدريد، قبل انطلاق المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالدوري الإسباني، بعد تتويج الميرنجي بلقب الليجا رسميًا.

وفاز ريال مدريد على غرناطة (4-0) ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، ليرفع رصيده إلى 90 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير (تأكد هبوطه رسميا إلى قبل انطلاق المباراة).

ويعد الممر الشرفي أمرًا معتادًا في الدوري الإسباني، ويكون في المباراة التالية لحسم لقب الليجا بشكل رسمي، إلا أن موسم 2017-2018 شهد حالة استثنائية.

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ورفض زيدان في ذلك الموسم وقوف لاعبي ريال مدريد في ممر شرفي للاعبي برشلونة، خلال مواجهة الكلاسيكو، التي أعقبت تتويج برشلونة رسميًا باللقب، بعد رفض لاعبي الفريق الكتالوني الوقوف في ممر شرفي لريال مدريد بعد تتويج الملكي بلقب كأس العالم للأندية.

وقام العملاق الكتالوني بممر شرفي للغريم ريال مدريد مرتين في 1988 و2008، بينما وقف لاعبو ريال مدريد في ممر شرفي عام 1991 للعملاق الكتالوني.