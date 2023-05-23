40 مليون ريال من النصر إلى العين الإماراتي للجمع بين رونالدو وهذا اللاعب!

العين يرد على عرض نادي النصر الضخم

يبدو أن مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، وضع عينه على أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

النصر عانى من تراجع في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث ودع المنافسة على جميع البطولات، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل النهاية بثلاث جولات.

ووفقًا لصحيفة "le360sport"، قدّم نادي النصر، عرضًا إلى العين مقابل 10 ملايين يورو "40.4 مليون ريال سعودي"؛ للتعاقد مع الجناح المغربي سفيان رحيمي.

وأعلنت الصحيفة، رفض النادي الإماراتي، عرض الإدارة النصراوية؛ حيث يتمسك ببقاء رحيمي مع الفريق الأول، في ظل امتداد عقده حتى 30 يونيو 2025.

وكشفت الصحيفة، عن أن النصر لم يستسلم؛ حيث من الممكن أن يعود بعرض جديد خلال الأسابيع القادمة، في ظل الرغبة الكبيرة في الجمع بين النجم المغربي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد.

جدير بالذكر أن رحيمي البالغ من العمر 26 سنة، يلعب في صفوف العين الإماراتي منذ صيف 2021؛ حيث سجل 23 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 65 مباراة رسمية.