مليار و450 مليون يورو .. برشلونة يعلن رسميًا نهاية أزمة تجديد كامب نو!

النادي الكتالوني يعلن الاتفاق على تمويل تجديد ملعبه البدء الفوري في الأعمال!

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه في الوصول لاتفاق من أجل تمويل مشروع "إسباي بارسا" الخاص بتجديد ملعبه التاريخي كامب نو، عن طريق 20 ممولًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأعلن من خلاله أن قيمة القروض التي سيحصل عليها الفريق ستصل إلى مليار و450 مليون يورو.

وتستحق تلك القروض الدفع على شكل أقساط لفترات مختلفة بحسب الاتفاق مع كل ممول، تتراوح بين خمسة وسبعة وتسعة و20 و24 عامًا، ومن خلال الأرباح المتوقع وصولها من تجديد الملعب.

وأكد برشلونة من خلال بيانه أن تلك القروض لم يتم الحصول عليها بوجود أي ضمانات من أصول النادي كما هو الحال مع قروض صفقات الصيف الماضي..

وكان النادي الكتالوني قد واجه صعوبات في حسم عملية التمويل مؤخرًا بعد أن أعلن عن خططه من أجل تجديد الملعب الشهير.