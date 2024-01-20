ملياري إسترليني والأهداف صلاح ودي بروينه وسون .. ثورة جديدة لسوق الانتقالات السعودي في الصيف

ميزانية ضخمة لسوق الانتقالات السعودي في الصيف القادم...

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أنفقت الأندية السعودية 750 مليون جنيه إسترليني، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي شهدت انضمام العديد من الأسماء اللامعة إلى دوري روشن مثل رياض محرز، وساديو ماني، وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم.

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وبحسب ما ذكره التقرير الذي نشره موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي، فإن الأندية السعودية، تسعى لمواصلة تدعيم صفوفها بالتعاقد مع العديد من النجوم، مثل محمد صلاح نجم ليفربول، وكيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن ناديي النصر والهلال، سيتنافسان بقوة في الصيف القادم على التعاقد مع كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، والذي لن يقبل فريقه بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البلجيكي.

ومن ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة أندية الدوري السعودي للتعاقد معها، هو تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان ليفربول، والذي ارتبط بالانضمام إلى صفوف الاتفاق، ليعمل تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

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وستحاول الأندية السعودية، محاولة التعاقد مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، كما حاولت معه في الصيف الماضي، ولكن اللاعب الكوري الجنوبي رفض تلك الاهتمامات.

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