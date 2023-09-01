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"ملك مقاطع تيك توك الحزينة" .. الأهلي يتخلص من أحد محترفيه!

أحمد رفعت
ahli 2023Getty
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أحد نجوم الأهلي أصبح خارج حسابات يايسله

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حسم النادي الأهلي موقف أحد نجومه المحترفين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لتهيئة قائمته للموسم الحالي 2023-2024.

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وأشار الإعلامي وليد سعد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أن المقدوني إزجان أليوسكي الظهير الأيسر للأهلي، لم يغادر رفقة بعثة الفريق إلى الأحساء لمواجهة الفتح.

وأضاف سعد أنه تم التأكد من أن أليوسكي رحل عن فريق النادي الأهلي، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله.

المباراة التالية

ورد أحد متابعي سعد على الخبر قائلًا: "أخيرًا"، ليرد آخر عليه: "يا ويلك ترا فيه ناس متأثرين بمقاطع التيك توك الحزينة".

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وشهدت الفترة الماضية قيام عددًا من جماهير الأهلي، بنشر مقاطع فيديو لأليوسكي عبر تطبيق "تيك توك" عن مشوار اللاعب مع الراقي، مؤكدين على أنه يستحق الاستمرار وليس الرحيل!

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94890كريم بنزيما
  • 10117خاليدو كوليبالي
  • 18368روبرتو فيرمينو
  • 8220نجولو كانتي
  • 20965مارسيلو بروزوفيتش
  • 43016صفقة أخرى
195576 الأصوات

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