ملقة يسقط في فخ الديون

النادي الأندلسي يواجه أزمة قد تعصف به

يواجه نادي ملقة الإسباني أزمة جديدة مع الديون إذ ارتفعت إلى نحو 100 مليون يورو مما يهدد موقف النادي.

ملقة هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية ورغم احتلاله المركز الثالث لكنه خسر من ديبورتيفو لاكورونيا في الملحق وفشل في التأهل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ نادي مالقة يعاني تحت رئاسة عبدالله بنى ناصر الثاني من تراكم الديون إذ لم يدفع النادي لرواتب العاملين في الفريق.

وأوضحت أنّ النادي الأندلسي بحاجة إلى الحصول على مبلغ 20 مليون يورو بشكل عاجل لأجل تقليل الأزمة والتوازن بين المصروفات والنفقات، كما يجب تقليل الرواتب.

وكان النادي قد قلل من النفقات من الموسم الماضي بعد صرف 6 ملايين يورو فقط في سوق الانتقلات بجانب وصول الرواتب لجميع اللاعبين إلى 25 مليون يورو.

ولن يسمح الاتحاد الإسباني لملقة بصرف أكثر من 10 إلى 12 مليون يورو خلال الصيف الجاري، كما طلب من الإدارة تقليل الرواتب لتصبح بمتوسط 1.44 مليون يورو لكل فرد.

وبحسب الصحيفة فإن المؤشرات العامة تؤكد أنّ الفريق على حافة الإفلاس مما قد يدفع المالك إلى بيع النادي القابع في دوري الدرجة الثانية.